Palermo, Bani si presenta: “L’obiettivo è chiaro, tornare in Serie A”

“È partito tutto dopo la conversazione con il Genoa. Ho avuto la sensazione che si fosse concluso un percorso e sentivo il bisogno di una nuova sfida. Il Palermo è stata la squadra che mi ha voluto di più e che, fin da subito, mi ha trasmesso sensazioni positive riguardo al progetto. Per quanto riguarda il Genoa, ho già scritto tutto nel mio post: è stata una fase importantissima della mia carriera. Spero di trovare lo stesso calore anche qui e di riuscire a farmi apprezzare allo stesso modo. L’obiettivo è chiaro: tornare in Serie A. Ho scelto di scendere di categoria per riportare questa piazza dove merita di stare. Sarà una sfida difficilissima, ma la rosa è importante. Per me è stato bellissimo ricevere l’affetto della gente di Genova. Io fuori categoria? Non mi interessa. Penso solo a fare il mio lavoro. So che ci sarà tanto da fare. Parlo tanto in campo, cerco di comunicare col reparto. Inzaghi? Non ho ancora avuto modo di parlare col mister, ma lo farò presto. Ho affrontato due volte il Palermo, c’era un bel caldo nonostante fosse settembre. Mi è piaciuta l’atmosfera e ho sempre trovato un pubblico eccezionale. La pressione si gestisce pensando partita dopo partita, non è una frase fatta. Entriamo in campo per vincere ogni partita, ma consapevoli che ci sono degli avversari forti”.