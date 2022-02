Palermo, Baldini vede il Messina: ok Dall’Oglio, Marconi e Odjer in diffida

In vista del match contro il Messina, Silvio Baldini riflette sul possibile 11 titolare alla luce del recupero di Jacopo Dall'Oglio

"Baldini ritrova Dall’Oglio per il derby col Messina. Il centrocampista, assente contro il Monterosi per una botta alla coscia rimediata nel precedente match di Catanzaro, ha recuperato dal problema che lo ha costretto a saltare gli ultimi allenamenti". Apre così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che sottolinea l'importante rientro di Jacopo Dall'Oglio in vista del derby di Serie C contro l'ACR Messina.

Il centrocampista ex Catania aveva saltato il match con il Monterosi a causa di una botta subita nella prima uscita dell'era Baldini a Catanzaro, lasciando così spazio dal primo minuto a Samuele Damiani. L'ex Empoli, oltre al gol che ha aperto i giochi, è stato protagonista di una prestazione maiuscola accanto a De Rose, instaurando nuovi dubbi tattici nella testa del tecnico in vista del derby casalingo. Probabile che nella testa dell'allenatore, viste le ultime prove in allenamento, sia ancora Damiani il favorito per una maglia da titolare, con Dall'Oglio che potrebbe partire leggermente dietro nelle gerarchie.

"Oggi è in programma l’ultima seduta prima del derby, che si giocherà nuovamente al «Barbera» domani alle 18. Si allunga, infine, l’elenco dei diffidati. Tra gli ammoniti del match col Monterosi, infatti, sono entrati in diffida il difensore Marconi e il centrocampista Odjer, che si aggiungono a Giron, Perrotta, Lancini e Soleri tra gli elementi a rischio squalifica", chiude il GdS, che sottolinea come l'11 possibile potrebbe essere quasi del tutto identico a quello che ha battuto il Monterosi, match nel quale il Palermo è anche stato multato di 500 per aver ritardato di 6 minuti l'inizio del secondo tempo.