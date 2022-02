Palermo, Baldini ritrova i tuttofare: Dall’Oglio e Buttaro per alzare l’asticella

I due giocatori rappresentano dei jolly importanti per il tecnico toscano

"È il caso di Dall’Oglio e di Buttaro, due opzioni mancate al tecnico toscano nelle ultime gare di campionato a causa di problemi muscolari. Dall’Oglio si è rivisto in campo soltanto negli ultimi cinque minuti con la Turris, ma era fermo dalla gara con il Catanzaro del 24 gennaio, cioè dalla prima uscita di Baldini sulla panchina del Palermo". Così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che concentra le sue attenzioni su i rientri di Jacopo Dall'Oglio e Alessio Buttaro. Assenti per rispettivi problemi fisici, i due potrebbero rappresentare due jolly importanti per Silvio Baldini, viste le loro peculiarità tecniche e tattiche in reparti come centrocampo e difesa che hanno certamente bisogno di nuove alternative.

Baldini considera Dall'Oglio un "valore aggiunto", e non solo a parole. In campo l'ex Catania è in grado di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, dalla mezzala all'interno, dall'esterno al trequarti. Non è infatti da considerarsi una coincidenza che contro la Turris, Dall'Oglio abbia occupato da subentrato proprio il ruolo di rifinitore, con Luperini abbassato sulla linea mediana. Una soluzione che potrebbe essere riproposta anche contro la Virtus Francavilla, dove Dall'Oglio si candida in maniera decisa per una maglia da titolare.

"Se il centrocampista può garantire un certa imprevedibilità, Buttaro può conferire solidità a una difesa che con Baldini ha spesso traballato ed è in cerca ancora di autori definitivi", prosegue la rosea. Il classe 2002 scuola Roma è stato una delle rivelazioni di questa stagione, e anche il suo ritorno potrebbe rappresentare un valore aggiunto per la formazione rosa, in cerca di certezze anche a destra. Buttaro può essere adattato nel ruolo di centrale difensivo, ma è sulla corsia che ha fatto finora vedere le cose migliori. Tanta corsa e sacrificio, oltre ad una struttura fisica importante, tutte doti che gli hanno permesso di risultare decisivo durante la gestione Filippi. "Buttaro è tornato regolarmente in gruppo dall’inizio della settimana e non è detto che non possa ritrovare la maglia da titolare", chiude il quotidiano.