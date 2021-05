Sono 23 i convocati per Palermo-Avellino: match valido per il terzo turno dei playoff di Serie C.

1 PELAGOTTI

2 DODA

3 CORRADO

4 ACCARDI

5 PALAZZI

6 CRIVELLO

7 FLORIANO

8 MARTIN

9 SARANITI

10 SILIPO

11 SANTANA

13 LANCINI

14 VALENTE

15 MARCONI

16 PERETTI

18 DE ROSE

19 ODJER

20 KANOUTE

21 BROH

24 SOMMA

25 FARAONE

26 MARONG

29 ALMICI