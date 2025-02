Palermo, Audero scelto come MVP della 27ª giornata di Serie B 2024/2025

“Analizzando i dati "powered by Opta" relativi ad Audero, dalla sua prima presenza con il Palermo (vs Spezia, lo scorso 9 febbraio), la vittoria nel turno appena disputato corrisponde alla prima con annesso clean sheet nel campionato cadetto; il portiere italiano non otteneva il successo mantenendo anche la porta inviolata in cadetteria dall’1 maggio 2018 quando vestiva la maglia del Venezia (0-2 vs Pro Vercelli in quel caso). Dallo scorso 9 febbraio, solo Francesco Bardi (75%) vanta una percentuale di parate migliore di Emil Audero (73%) tra i portieri che hanno effettuato più di 10 parate considerando le ultime tre giornate di questa Serie BKT. Il portiere rosanero ha evitato due gol in questo turno rispetto a quelli che avrebbe dovuto subire secondo il modello degli Expected Goals on Target Conceded (xGoT: 2.19; gol subiti: 0), meglio di qualsiasi altro portiere in questo turno del campionato cadetto. Infine, solo Marius Adamonis (otto) ha effettuato più parate di Audero in questa giornata di Serie BKT: sei, cinque delle quali dentro l’area di rigore, più di qualsiasi altro portiere in questo turno del torneo cadetto”.