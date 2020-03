Palermo, attacco super: Floriano non si ferma più, Sforzini sempre pronto, bene gli under. Adesso tocca a Ricciardo…

“La rincorsa alla Serie C, per il momento, si ferma. Chi non si ferma, però, è l’attacco del Palermo, il vero punto di forza della squadra di Pergolizzi per cercare di conquistare la promozione tra i professionisti“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dell’attacco rosanero. I numeri del reparto offensivo della formazione di Pergolizzi sono straordinari. Tante alternative e soprattutto tanta qualità. A tal punto che il Palermo ha fatto a meno del suo bomber, Giovanni Ricciardo, fino alla scorsa settimana, senza mai andare in affanno a livello di reti. Diciotto le realizzazioni nel 2020, nessuno come i rosa nel Girone I di Serie D.

“Si è risvegliato Sforzini, è esploso Floriano, è tornato a segnare Felici e si sono presi la scena anche i due ultimi arrivati, Silipo e Lucca. Al Palermo, di certo, gli attaccanti non mancano. Non è però una questione di nomi e di quantità nel reparto, quanto semmai di rendimento. Tolta la trasferta di Licata, in cui i legni hanno avuto la loro parte, i rosa hanno sempre segnato nel girone di ritorno, trovando nel proprio attacco una certezza. Silipo col Marsala, Lucca col Biancavilla, Sforzini con Marina di Ragusa e Fc Messina e Floriano a segnare praticamente in tutte le altre partite rimaste nel calendario, tolta appunto Licata e la sfida col San Tommaso“, si legge.

Hanno segnato praticamente tutti, ad eccezione di Santana, infortunato, Ficarrotta, che ha servito però due assist, e Ricciardo. Quest’ultimo è il calciatore rosanero che ha siglato più reti in stagione, nove, ma non trova la via del gol dallo scorso 15 dicembre, troppo tempo per un centravanti come lui, abituato a vivere per il gol: “Pergolizzi spera però che l’astinenza del suo numero 9 possa concludersi in fretta, per poter sfruttare al massimo tutte le frecce del suo attacco“.