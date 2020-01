Palermo, attacco in crisi: Ricciardo non segna più, anche Ficarrotta e Sforzini a digiuno. Rosanero col mal di gol

“Vitamina per l’attacco cercasi… perché il reparto avanzato del Palermo punge poco e male“.

Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parlando dei problemi dell’attacco rosanero, che nelle ultime gare, oltre a trovare raramente la via del gol, ha creato davvero poche insidie ai portieri avversari. Le motivazioni sono molteplici: dalla manovra poco fluida della squadra, al momento di appannamento che stanno vivendo gli attaccanti in organico.

“Spetta a Pergolizzi rianimare le trame offensive ed è essenziale che lo faccia già con il Roccella, anche a costo di inventarsi qualcosa di nuovo. Agli attaccanti, però, tocca saper metterla dentro quando ne hanno l’occasione. L’ultima volta che il Palermo è andato a segno con tre punte è stato nella goleada al Corigliano del 3 novembre. Lì, hanno fatto centro Ficarrotta, Ricciardo e Sforzini“, si legge.

Dopo il secco 6-0 al Corigliano a trascinare i rosanero sono stati i lampi di Felici, Silipo e proprio Ricciardo, andato però in rete dal dischetto. Proprio il bomber messinese è l’attaccante che sta vivendo il momento peggiore: “E’ indubbio che la migliore medicina per lui sia ritrovare la gioia di un’esultanza al più presto, magari su azione. Deve metterci, però, anche del suo, visto che le ultime gare le ha vissute più stando in fuori gioco che a rendersi pericoloso. Come detto, quello del gol non è soltanto un problema di Ricciardo“.

Palermo, la rivincita di Langella: due gol e posto fisso. L’ex Bari può essere l’arma in più dei rosanero

Stesso discorso vale anche per Ficarrotta e Sforzini: il primo, dopo l’infortunio di Santana, ha avuto diverse chance da titolare non riuscendo mai ad incantare, il secondo ha dalla sua l’alibi dell’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per circa un mese e mezzo ma nell’ultima gara contro il San Tommaso ha sciupato una ghiotta occasione nei minuti finali che avrebbe potuto regalare il successo si rosa.

“L’arrivo di Floriano potrebbe ridare vigore all’attacco, sia in termini di entusiasmo che dal punto di vista tecnico. Un giocatore nuovo, privo di scorie negative, come si è già visto con Silipo andato a segno al debutto, può diventare contagioso per il tutto il gruppo e anche per i compagni di reparto che potrebbero trarre beneficio anche della giocate dell’ultimo arrivato“, conclude il quotidiano.