Palermo, attaccanti al comando: segnano tutti, mancano all’appello solo Ricciardo e Ficarrotta

“Un Palermo sempre più a trazione anteriore. Gli attaccanti continuano a trascinare i rosa e lo fanno come meglio gli riesce: a suon di gol. Quelli che portano quasi sempre la firma di chi, in campo, sta sempre lì davanti, col compito di segnare“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dei numeri dell’attacco rosanero. In gol sono andati quasi tutti gli attaccanti a disposizione di Pergolizzi, cinque su sette hanno trovato almeno una volta la via della rete. L’unico a restare praticamente completamente a secco sia di gol che assist è stato il bomber Giovanni Ricciardo, che ha attualmente realizzato in stagione ben 9 marcature.

“Delle 47 reti messe a segno dai rosa in campionato, sono 33 quelle realizzate dagli attaccanti. La tripletta di Floriano e il gol di Felici, entrambi a segno nell’ultimo match contro il Nola, hanno permesso ai rosa di riprendersi la vetta di questa graduatoria, dopo un periodo di assestamento. Adesso la squadra di Pergolizzi è nuovamente quella che trova più reti dalle punte, siano essi veri o falsi nove“, si legge.

Nel nuovo anno 13 gol su 18 sono arrivati dagli attaccanti. A guidare questa speciale classifica c’è Roberto Floriano con sei reti, autore di una tripletta nell’ultima gara disputata contro il Nola. Dietro di lui Sforzini con tre realizzazioni. Poi Silipo con due gol e Lucca e Felici con una rete a testa: “Nel Palermo, dunque, gli attaccanti hanno ripreso il comando. Aspettando la fine della lunga astinenza di Ricciardo, che a dispetto dei due mesi e mezzo senza gol (e quattro mesi senza segnare su azione) rimane il capocannoniere dei rosa“, scrive il quotidiano.