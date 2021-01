Palermo, arriva lo sconto del Comune per l’utilizzo del ‘Barbera’: ecco quanto dovranno pagare i rosa

In estate, la fumata bianca relativa alla concessione per usufruire del “Renzo Barbera”.

Dopo giorni di sedute ed una telenovela quasi infinita, il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato nel mese di luglio l’atto che ha concesso al club di viale del Fante le ‘chiavi’ dello stadio, senza però trovare un’intesa sul canone annuo da versare nelle casse comunali da parte del Palermo. Oggi, dopo vari tentativi, il Palermo e il Comune sembrano aver trovato un punto d’incontro, ma non ancora un accordo definitivo. Nel dettaglio, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, “per valutare un nuovo canone bisognerà prima avviare i colloqui con la commissione tecnica di valutazione, dopodiché ogni modifica dovrà passare al vaglio del consiglio comunale, che in merito all’intesa attuale non ha ricevuto comunicazioni”.

Tuttavia, nei giorni scorsi, la commissione comunale, infatti, aveva stabilito in 341.150 euro a stagione l’importo da versare; cifra ritenuta troppo elevata dal Palermo, che ha affidato ad un qualificato professionista l’incarico di rideterminare la cifra, che è stata ridotta di oltre due terzi rispetto a quello proposto dal Comune, “non avendo ancora a disposizione tutti gli uffici e non potendo aprire gli spalti al pubblico a causa del Covid-19”. Adesso, però, resta da definire la questione relativa alla pubblicità, per la quale dovrà essere indetto un bando. Nel frattempo, il Comune, “ha impegnato 263.892 euro per la manutenzione straordinaria dello stadio: 139.363,14 euro per il 2021 e 124.528,86 per il 2022”, conclude il noto quotidiano.