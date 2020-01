Palermo, ansia per le condizioni di Ricciardo: oggi gli esami strumentali

Sfilza di assenze.

Contro il Roccella è durata poco più di dieci minuti la gara di Giovanni Ricciardo. Il centravanti del Palermo, infatti, all’11’ ha chiesto il cambio dopo esser rimasto a terra per qualche secondo. La prima diagnosi è risentimento muscolare ai flessori, ma lo staff sanitario rosanero vuole esserne certo ed oggi l’attaccante si sottoporrà ad esami strumentali per capire la reale entità del suo infortunio.

Ricciardo, che fin qui ha realizzato 9 reti la maglia rosanero, non sta attraversando un ottimo momento. L’attaccante messinese non segna su azione da due mesi e mezzo, escludendo quindi il rigore trasformato contro il Castrovillari, seguito poi da un errore dagli undici metri contro il Troina. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i tempi di recupero potrebbero indurre Pergolizzi a valutare soluzioni alternative anche per la formula d’attacco.

Il sostituto naturale di Ricciardo è Sforzini, ma l’ex Grosseto proviene da un grave infortunio e non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, come ha ammesso lo stesso Pergolizzi al termine della gara col Roccella. Il tecnico, per tali motivi, potrebbe provare un 3-5-2 atipico con Felici e Floriano in avanti. “Sforzini, ariete tradizionale, diverrebbe una carta da giocare in corso di gara. Perché la gara col Roccella ha detto che i rosa riescono bene o male sempre a trovare la chiave per sbloccare il match ma ha confermato anche che al momento fare gol è diventato maledettamente complicato: a 10 partite super con 25 reti all’attivo, ne sono seguite altre 10 in cui la squadra ha segnato solo 9 volte, con 3 rigori e un autogol“, conclude il quotidiano.