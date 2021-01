Palermo, ancora problemi in difesa: contro il Potenza Accardi e Crivello da valutare, Marconi e Odjer…

“Ancora problemi per la difesa del Palermo”.

Scrive così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori in casa rosanero. Sabato pomeriggio, gli uomini di Roberto Boscaglia faranno visita al Potenza per la gara valida per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C. L’obiettivo, è dimostrare possa davvero diventare una macchina vincente che assicurai continuità.

Tuttavia, in vista della delicata trasferta, il coach ex Trapani “dovrà valutare le condizioni di Accardi e Crivello. Il primo ha riportato un ematoma alla coscia, mentre il secondo è alle prese con una contusione lombare”. Non si tratta di due infortuni gravi, ma entrambi non hanno lavorato col gruppo in questi primi due giorni di allenamenti, dunque la loro presenza è in dubbio. Se così fosse, dunque, Boscaglia e il suo staff, si troverebbero costretti a dover fare delle scelte obbligate, considerando anche che dovranno fare a meno ancora una volta di Almici e Marconi. L’esterno basso ex Hellas Verona, tornerà in campo solo nel mese di febbraio. L’esperto centrale classe 1989, alle prese con una lesione distrattiva di primo grado al gemello mediale destro, “non dovrebbe essere rischiato nella sfida in terra lucana. Il centrale, così come il terzino, sta portando avanti il programma di riatletizzazione, ma potrebbe rientrare nella partita del «Barbera» contro la Ternana”.

Per il centrocampo, invece, arrivano buone notizie da Odjer: “il ghanese, costretto a restare fuori per la sfida col Teramo a causa di un ematoma al ginocchio, ha ripreso a lavorare col gruppo. La sua presenza tra i convocati per Potenza, allo stato attuale, non è in dubbio”, conclude il noto quotidiano.