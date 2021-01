Palermo, ancora guai in difesa: a Potenza Boscaglia costretto a cambiare. Accardi out, Crivello…

“Palermo nei guai: Accardi non parte, Crivello in forse”.

Scrive così l’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’, che punta i riflettori in casa rosanero. Sabato pomeriggio, gli uomini di Roberto Boscaglia faranno visita al Potenza per la gara valida per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C. L’obiettivo, è dimostrare possa davvero diventare una macchina vincente che assicurai continuità.

Tuttavia, in vista della delicata trasferta, il coach ex Trapani “ha mezzo reparto difensivo fuori causa, in infermeria”. Tra questi, Andrea Accardi non è partito con la squadra, Roberto Crivello, invece, è ancora in forse. Il primo ha riportato un ematoma alla coscia, mentre il secondo è alle prese con una contusione lombare”. Non si tratta di due infortuni gravi, ma entrambi non hanno regolarmente lavorato col gruppo. Boscaglia, quindi “potrebbe rilanciare Corrado” e concedere un turno di riposo al classe ’91. Ancora una volta, l’allenatore rosanero e il suo staff, saranno costretti a scelte obbligate, considerando anche che dovranno fare a meno ancora una volta di Almici e Marconi. L’esterno basso ex Hellas Verona, tornerà in campo solo nel mese di febbraio.

È chiaro dunque che “per tappare la falla che si è aperta a destra, Boscaglia sarà costretto a cambiare ancora. Le ipotesi sono 2: schierare Doda, che però non gioca da metà dicembre e in questa stagione ha messo assieme appena 107 minuti, oppure arretrare Valente. In mezzo, invece, accanto a Somma, ci sarà uno tra Palazzi, Lancini e Peretti (favorito il primo)”, scrive il noto quotidiano.