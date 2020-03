Palermo, ancora furti al Policlinico Paolo Giaccone: c’è un identikit, svolta nelle indagini? La situazione

Ancora furti all’ospedale Policlinico Paolo Giaccone di Palermo.

Dopo i raid compiuti nei giorni scorsi negli spogliatoi del reparto di Medicina d’urgenza e in quelli di Chirurgia plastica, i ladri, sono tornati all’assalto. I malviventi hanno rovistato in due laboratori, in uno dei quali vengono esaminati i tamponi dei sospetti casi di COVID-19. Sono stati scassinati gli armadietti del personale e svaligiati gli armadietti degli spogliatoi del reparto di Chirurgia plastica. Inoltre, in altri due piani dell’Istituto ospedaliero, i responsabili del vile gesto hanno forzato e portato via le monete da due distributori di bevande e merende. Tutto in una notte, la quarta di seguito in cui vengono denunciati i furti all’interno del complesso universitario.

Ad indagare sugli assalti al Policlinico vi sono carabinieri e polizia che, adesso, disporrebbero dell’identikit di uno dei ladri. Un medico della struttura ospedaliera, secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe avere visto uno dei malviventi. In queste ore, si stanno verificando eventuali danni a monitor ed apparecchiature.