Palermo, anche negli Stati Uniti si parla dei rosanero: il fan club nel Queens e la passione di Di Piazza

Gli Stati Uniti parlano del Palermo.

Il fan club rosanero creato negli USA dal vicepresidente Tony Di Piazza ha riscosso grande successo. Centinaia, infatti, sono stati i tifosi (dalle origini italiane ma non solo) che hanno scelto nel corso della prima metà di stagione di seguire a distanza le sorti della squadra di Rosario Pergolizzi, sfidando di gara in gara il fusorario e supportando con passione i rosanero. È accaduto anche in occasione della gara contro il Troina, l’ultima del girone d’andata del campionato di Serie D. Il match è terminato con un pareggio a reti bianche, ma le Aquile hanno conquistato ugualmente il titolo di Campione d’Inverno, dando modo ai supporters – anche quelli oltreoceano – di festeggiare.

Il quotidiano “America Oggi“, l’unico in lingua italiana redatto e pubblicato negli Stati Uniti, ha pubblicato tra le sue pagine un focus proprio sull’appuntamento a tinte rosanero a cui i supporters del Palermo americani, lo scorso 22 dicembre a Ridgewood, nel Queens, hanno risposto “presente”. Prima del fischio d’inizio, in programma alle 8.30 locali, come rivela il giornale, colazione in tipico stile natalizio con panettone, pandoro e caffè. In prima fila, per seguire le sorti della sua squadra, il vicepresidente Tony Di Piazza.

Palermo: cenone di Capodanno alternativo per i rosanero, oggi la ripresa a Boccadifalco

“Era una situazione al quale non potevo dir di no, anche grazie al Presidente Mirri che mi ha coinvolto nel progetto – ha detto l’imprenditore italo-americano, ripercorrendo la storia del suo arrivo tra i vertici del club siciliano – La mia passione per il calcio nasce sin da ragazzino anche perché sono cresciuto nell’epoca della “Grande Inter”, ma ho il Palermo nel cuore perché è il luogo dove sono nato e cresciuto (San Giuseppe Jato ndr). È un anche un modo per dimostrare e ricordare a tutti, che molti sono gli emigrati all’estero e non bisogna dimenticarsi di loro, tanti se non tutti hanno fatto bene, e bisogna essere orgogliosi per questo motivo. Qui a Queens abbiamo deciso di fondare il Palermo Club, in modo da poter riunire tutta la comunità di tifosi palermitani, rendendo forte il nostro legame e accorciando virtualmente la distanza tra New York e Palermo“.

Palermo, la storia di Tony Di Piazza: l’italo-americano ha un fatturato da milioni di dollari e diverse proprietà fra New York e la Florida

“L’obiettivo principale – continua il vicepresidente Tony Di Piazza – è sicuramente quello di approdare subito nei professionisti vincendo questo campionato di Serie D, abbiamo subito il grave infortunio del nostro capitano Santana, a gennaio dunque interverremo sul mercato per consolidare al meglio la nostra rosa e portarci alla vittoria finale. Naturalmente il settore giovanile è fondamentale per lo sviluppo di squadra e società, abbiamo già iniziato il percorso che tenderemo a incrementare passo dopo passo. Con un occhio di riguardo anche al talento dei giovani qui negli Stati Uniti dove faccio da contatto con Palermo“.

Palermo, un 2019 folle: l’omaggio inglese di Zamparini, il caos Arkus Network e il crack societario. Mirri-Di Piazza e le nuove aquile