Palermo, Amauri e quel gol magico al Torino: “Avevo deciso di correre un po’”. E Miccoli…

I ricordi di Amauri.

L’attaccante ha appeso gli scarpini al chiodo tre anni fa, ma nella sua mente sono vivi gli anni d’oro da calciatore. Palermo, Juventus e Fiorentina sono, infatti, soltanto alcune delle squadre di cui ha vestito le maglie in Italia, un paese che lo ha accolto da giovane e gli ha dato anche la cittadinanza. In particolare, l’italo-brasiliano non ha mai dimenticato i colori rosanero. Il classe ’80 ha militato al club di Viale del Fante dal 2006 al 2008, collezionando 57 presenze e 23 reti, tra Serie A e Coppe. Ricordi indelebili, che spesso tornano alla mente dell’ex giocatore. Poche ore fa, attraverso il suo account Instagram, Amauri ha ricordato un gol magico, messo a segno nella sua ultima stagione ai siciliani in casa del Torino. La gara terminò con il risultato di 3-1 a favore dei granata, ma quella rete in contropiede, che aveva segnato il momentaneo vantaggio degli ospiti, restò ugualmente a lungo nella mente dei tifosi rosanero.

“Quel giorno, non so perché, decisi di andare a correre un po’“, ha scritto Amauri a corredo del video della rete. A ricordare quel momento, tra i commenti del post, anche Fabrizio Miccoli, che ha scherzato con l’ex compagno in merito agli sviluppi dell’azione: “Sai quante volte l’ho chiamata quella palla! Se non segnavi poi dentro lo spogliatoio erano fatti tuoi, anche se eri grosso. Troppo forte Amauri“.