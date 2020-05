Palermo, amarcord: l’impresa salvezza. Il pareggio con la Fiorentina e il sorpasso sul Carpi

“Un sorpasso alla penultima curva. L’angosciante stagione 2015/16 trovò esattamente quattro anni fa il proprio punto di svolta, per il Palermo. Un punto preziosissimo, quello conquistato al «Franchi» contro la Fiorentina, in una domenica decisiva per le sorti della lotta salvezza“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della lotta per non retrocedere in Serie B di quattro anni fa. Una corsa culminata con la vittoria interna contro l’Hellas Verona, ma la tappa fondamentale fu quella della domenica precedente, quando il Palermo uscì indenne dal match contro la Fiorentina e il Carpi venne sconfitto in casa per 3-1 dalla Lazio.

La gare tra i viola ed i rosanero terminò col punteggio di 0-0, con la formazione allora allenata da Ballardini che non riuscì mai a rendersi pericolosa, ma allo stesso tempo ottenne il massimo risultato: “La svolta per il campionato del Palermo arrivò proprio in quella domenica, più per disgrazie altrui che per meriti propri. Quattro anni fa, tra Firenze e Modena, andava in scena il sorpasso alla penultima curva. Quello che permise ai rosa, seppur soltanto per un anno, di conservare il proprio posto in Serie A“, conclude il quotidiano.