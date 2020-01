Palermo, altro primato: i rosanero sono la squadra che segna di più nei minuti di recupero

“Un gol nel recupero in entrambi i tempi ed ecco che contro il Marsala il Palermo s’è preso un altro primato“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando delle reti messe a segno dai rosanero nei minuti di recupero. E’ quello che è accaduto in occasione dell’ultima gara di campionato con due reti arrivate nel recupero. La prima dopo il 45′, con il rigore di Mauri, e la seconda nella ripresa con la rete allo scadere del giovane attaccante classe 2001 Andrea Silipo.

“Nessuno nel Girone I ha fatto meglio del Palermo, che però in vetta a questa graduatoria trova una buona compagnia. La differenza è che prima del 2020, il conteggio dei gol nei minuti di recupero per i rosa si limitava ad una sola rete, mentre è bastato scendere in campo una sola volta nel girone di ritorno per ribaltare le gerarchie“, si legge.

Nelle prime nove gare l’unica rete arrivata nel recupero era stato lo sfortunato autogol di Accardi, proprio contro il San Tommaso, squadra che i rosanero affronteranno sabato alle 14.30, mentre l’unica rete a favore era stata quella siglata da Sforzini al 92′ nel 6-0 contro il Corigliano. Tutti gol arrivati al “Barbera” che hanno permesso al Palermo di balzare, a pari merito con FC Messina, Troina e Castrovillari, al primo posto della classifica dei gol nel recupero.