Palermo, Almici torna a correre: ecco quando potrebbe rientrare. Lancini, Marconi e Corrado…

“Almici torna a correre, rientro a febbraio”.

Titola così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i fari su Alberto Almici. Il terzino rosanero è fermo ai box a causa di trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale e con bone bruise del compartimento esterno, rimediato lo scorso 2 dicembre in occasione della sfida casalinga contro la Viterbese.

Il calciatore, che una volta scongiurata la rottura del legamento, ha iniziato la rieducazione funzionale con i fisioterapisti tornerà in campo solo nel 2021, probabilmente a febbraio: lo stop, infatti, potrebbe essere di circa due mesi. Nonostante i progressi e la voglia di tornare in campo – come dimostrato ieri dallo stesso club rosanero (GUARDA IL VIDEO) -, al ritorno dalle vacanze natalizie mister Boscaglia “dovrà iniziare il nuovo anno senza di lui, così come ha praticamente finito il 2020”.

Almici, è un elemento che il coach ex Trapani spera di recuperare quanto prima. D’altra parte, il classe ’93 “non solo è stato un punto fermo del Palermo nel girone d’andata, ma si è spesso rivelato un valore aggiunto sia in fase offensiva che in quella difensiva”. Al suo posto, per il momento, il tecnico rosanero – che ha dovuto fare di necessità virtù con mezza difesa ai box – ha promosso il palermitano Andrea Accardi, ma il recupero dell’ex Verona “è atteso da tutto il gruppo rosanero, per affrontare al meglio il 2021”. Nel frattempo, restano da valutare anche le condizioni di Edoardo Lancini, Ivan Marconi e Nicolò Corrado, ancora sotto osservazione.