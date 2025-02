Palermo, allenamento mattutino in vista dello Spezia: il report

Questa domenica il Palermo affronterà lo Spezia in campionato ed è in cerca di un riscatto dopo le ultime due sconfitte contro Reggiana e Pisa. Questa mattina si è svolta un’altra seduta di allenamento al Palermo CFA per prepararsi al meglio per il match: i rosanero, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno effettuato un’esercitazione 11 vs 11 sulla fase offensiva e un lavoro specifico per reparti.