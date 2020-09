Palermo, allenamenti regolari e trasferta già organizzata: problema al piede per Accardi. Doda…

Prosegue il braccio di ferro tra AIC e Lega Pro.

Nonostante la FIGC sia scesa in campo per scongiurare lo sciopero annunciato dall’Assocalciatori per quanto che concerne la prima giornata della Serie C 2020/2021, caldeggiando l’allargamento delle liste a 25 calciatori, l’incontro di ieri tra le due parti non ha avuto l’esito sperato. Per questo motivo, la Federcalcio avrebbe deciso di posticipare il primo calcio d’inizio stagionale in C, permettendo alle due contendenti di trovare una soluzione che faccia comodo ad entrambi. In giornata, dunque, salvo clamorose sorprese, il presidente Gabriele Gravina dovrebbe comunicare il rinvio.

Sciopero Serie C, niente intesa AIC-Lega: la Figc può rinviare la prima giornata. Il Palermo attende…

Nel frattempo, il Palermo ha adottato una linea attendista nella speranza di un accordo tra le parti in causa. Sia dal punto di vista tecnico, sia sul piano logistico, infatti, i rosanero da giorni lavorano per preparare la trasferta di Teramo. Gli uomini di Roberto Boscaglia stanno continuando ad allenarsi al “Pasqualino” di Carini, “oltre a Doda, il tecnico ha dovuto rinunciare ad Accardi per un problema al piede. Nel 4-2-3-1 provato ieri, Peretti è stato schierato da terzino destro. Prima seduta per Kanoute, mentre oggi sarà in gruppo il centrocampista Broh. In giornata è previsto il turno di tamponi per tutta la squadra, incluso l’ultimo arrivato”, scrive l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’.