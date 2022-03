Palermo, al via lo sprint finale: si parte da Avellino, tre i match in una settimana

Il finale di stagione che attende i rosa sarà colmo di impegni, con lo sguardo fisso verso i playoff

"Un tour de force è finito, un altro sta per cominciare. Avellino-Palermo segna l’inizio - per entrambe - di una serie di partite senza sosta, o quasi. Di certo, nessuno tra le prime sette in classifica dovrà affrontare più gare di loro". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sul fitto calendario di impegni che attende il Palermo di Silvio Baldini , già a partire dal prossimo importante impegno esterno con l' Avellino .

Un tour de force intenso, con la testa verso i playoff, per i quali sarà certamente cruciale conquistare una posizione favorevole in classifica. Otto le gare che i siciliani dovranno affrontare nel giro di un mese, prima di ricaricare le pile in vista dell'ultimo match del campionato, quello in casa del Bari. Un calendario fittissimo, colmo di impegni e nel quale è presente anche un recupero da aggiungere alle altre partite già in programma.