Palermo, al via la nuova stagione: dieci conferme e cinque trattative da definire. Situazione e dettagli

“Palermo, in ritiro con lo «zoccolo duro»”.

Titola così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’. Tra poco meno di un mese, il Palermo si radunerà a Petralia Sottana per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione di Serie C: dieci conferme, cinque trattative in dirittura d’arrivo e altri tre in prova. In ritiro, dunque, il club rosanero potrebbe avere ben diciotto volti già noti, gente che ha preso parte alla cavalcata della scorsa stagione in Serie D, che ha già ottenuto la certezza di far parte della rosa per la prossima stagione o che è pronta a giocarsi le ultime chance per restare.

“Non una conferma in blocco del nucleo che ha vinto il campionato tra i dilettanti, ma quasi: dell’undici titolare mancano soltanto il terzino sinistro (Vaccaro) e il centravanti (Ricciardo o Sforzini), per il resto la squadra tipo è pronta a ripartire tra i professionisti, insieme ad un gruppo di ragazzini da aggregare. Una strategia che si differenzia da quelle di Bari e Parma, che come il Palermo sono ripartite dalla D con ambizioni di risalita immediata, ma che hanno seguito strade diverse per ciò che riguarda le conferme rispetto al gruppo che ha ottenuto la promozione in C”.

Mentre resta da capire chi sarà il nuovo allenatore vista la rescissione consensuale con Rosario Pergolizzi; una scelta delicata che toccherà all’amministratore delegato Rinaldo Sagramola sotto gli occhi di una città intera divisa tra curiosità, diffidenza e la speranza di rivedere presto il Palermo in Serie A, il club di Viale del Fante ha messo in atto la prima parte del piano: riconferma di coloro che hanno lasciato il segno nella scorsa stagione. Poi, in attesa di poter entrare nel vivo del mercato, appena i campionati di B e C termineranno, ha proposto a qualche elemento della scorsa stagione di aggregarsi, in prova, come Ficarrotta, Ambro e Marong. Alla finestra anche Fallani, Peretti, Kraja, Langella e Lucca, che potrebbero tornare a vestire la casacca rosanero se le trattative dovessero andare a buon fine.

“[…] Allo stato attuale, il Palermo sembra più vicino alla strategia del Parma che a quella del Bari, con gli emiliani che pure confermarono un blocco di under (sei, mentre i rosa puntano ad arrivare a quota sette), salvo poi dovere intervenire in corso d‘opera per raddrizzare una stagione iniziata non certo sotto una buona stella. Un rischio che in viale del Fante non intendono correre, cercando di costruire sin da queste settimane l’organico chiamato al doppio salto verso la Serie B. Un organico che però parte da uno zoccolo duro, quello composto da chi ha vinto in Serie D e punta a ripetersi in Serie C. Una strada che in passato, per chi ha già percorso le stesse tappe, non si è rivelata certo semplice”, scrive il noto quotidiano.