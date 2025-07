Palermo, al via la campagna abbonamenti 2025-2026: “Amunì” è il grido che unisce i tifosi rosanero

Il 7 luglio Al via la campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2025/2026

4 luglio 2025

Prenderà il via lunedì 7 luglio la campagna abbonamenti del Palermo per la stagione 2025-2026 di Serie B. Un nuovo anno di passione rosanero che si apre all’insegna del claim “Amunì”, una parola semplice e potente, radicata nell’identità dei palermitani. È un invito a muoversi insieme, a spingere la squadra verso nuovi traguardi, con la forza di una città intera pronta a far sentire la propria voce.

Prezzi bloccati e vantaggi per tutti

Per la prima volta, il club ha deciso di non aumentare i prezzi degli abbonamenti rispetto alla scorsa stagione, confermando così la volontà di premiare la fedeltà dei tifosi. I vantaggi sono evidenti sia per i rinnovi che per i nuovi abbonati:

Vecchi abbonati: potranno usufruire di promozioni speciali con risparmi fino al 65% rispetto al costo dei singoli biglietti, e accedere fino a 12 partite gratuite per gli Under 16.

Nuovi abbonati: risparmi fino al 54% e tariffe agevolate in base al settore scelto.

Inoltre, è prevista la possibilità di rateizzare il pagamento acquistando online.

Promo Unipa, famiglie e solidarietà

Confermato anche per il quarto anno consecutivo l’accordo con l’Università degli Studi di Palermo: docenti, studenti e collaboratori potranno acquistare l’abbonamento alle tariffe riservate ai vecchi abbonati durante il periodo di vendita libera.

Torna anche la “promo famiglia”, che quest’anno si estende a tutti i settori di gradinata superiore laterale: acquistando almeno un abbonamento intero, si potranno ottenere fino a due ridotti Under 14 a prezzo agevolato. Un’iniziativa pensata per rendere lo stadio un luogo sempre più a misura di famiglia.

Ma non solo calcio: anche quest’anno 2 euro per ogni abbonamento sottoscritto saranno devoluti al progetto “Palermo in the Community”, che prevede la costruzione di campetti di calcetto nei quartieri più disagiati della città. Il primo sorgerà nel quartiere CEP, proprio sotto il murale di Totò Schillaci, a cui sarà dedicato il campo.

Tutti i prezzi della campagna abbonamenti 2025-2026

Prezzi in prelazione (rinnovo o cambio posto):

Centralissima: Intero 1155 €, Donne/Over 65 925 €, Under 16 695 €

Tribuna Centrale: Intero 770 €, Donne/Over 65 620 €, Under 16 465 €

Tribuna Laterale: Intero 550 €, Donne/Over 65 440 €, Under 16 330 €

Gradinata Inferiore: Intero 350 €, Donne/Over 65 275 €, Under 16 200 €

Gradinata Superiore: Intero 275 €, Donne/Over 65 215 €, Under 16 155 €, Under 14 60 €

Curve: Intero 198 €, Donne/Over 65 155 €, Under 16 135 €

Prezzi in vendita libera (nuovi abbonati):

Centralissima: Intero 1375 €, Donne/Over 65 1045 €, Under 16 785 €

Tribuna Centrale: Intero 935 €, Donne/Over 65 715 €, Under 16 550 €

Tribuna Laterale: Intero 640 €, Donne/Over 65 510 €, Under 16 400 €

Gradinata Inferiore: Intero 410 €, Donne/Over 65 330 €, Under 16 260 €

Gradinata Superiore: Intero 330 €, Donne/Over 65 260 €, Under 16 200 €, Under 14 80 €

Curve: Intero 235 €, Donne/Over 65 185 €, Under 16 160 €

Promo UNIPA (dal 5 agosto allo stadio Renzo Barbera):

Centralissima: Intero 1155 €, Donne 925 €

Tribuna Centrale: Intero 770 €, Donne 620 €

Tribuna Laterale: Intero 550 €, Donne 440 €

Gradinata Inferiore: Intero 350 €, Donne 275 €

Gradinata Superiore: Intero 275 €, Donne 215 €

Curve: Intero 198 €, Donne 155 €

Prezzi biglietti singola partita:

Centralissima: Intero 103 €, Donne/Over 65 82 €, Under 16 82 €

Tribuna Centrale: Intero 73 €, Donne/Over 65 57 €, Under 16 57 €

Tribuna Laterale: Intero 48 €, Donne/Over 65 40 €, Under 16 40 €

Gradinata Inferiore: Intero 34 €, Donne/Over 65 30 €, Under 16 30 €

Gradinata Superiore: Intero 28 €, Donne/Over 65 23 €, Under 16 23 €, Under 14 14 €

Curve: Intero 22 €, Donne/Over 65 18 €, Under 16 18 €

Promo UNIPA (solo al Barbera): Gradinata Inferiore 25 €, Gradinata Superiore 21 €, Curve 16 €