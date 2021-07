Palermo, al via il pre ritiro: l’arrivo di Castagnini ed il programma odierno

Il Palermo scalda i motori: al via il pre ritiro per la formazione che sarà guidata da Giacomo Filippi

Il Palermo scalda i motori. La prossima stagione agonistica è ormai alle porte e il ritiro in quel di "San Gregorio Magno" è sempre più vicino. La formazione di Giacomo Filippi dovrebbe riunirsi quest'oggi attorno alle 16.00 tra le mura amiche del Renzo Barbera per iniziare in sinergia il pre ritiro, programmando al meglio la settimana che precede la partenza per la Campania.