Palermo, al “Barbera” numeri da Serie A: media spettatori migliore rispetto a Spal e Sassuolo. I dati

“Numeri alla mano, il «Barbera» nel 2019 è stato uno stadio da Serie A“.

Il Palermo è tornato a riempire lo stadio e nel 2019 i numeri fatti registrare al “Renzo Barbera” superano ampiamente quelli del 2017 e 2018. “14.224 presenti a partita, solo per quanto riguarda le gare di campionato, tra abbonati e paganti, in tutto l’anno solare. Una media che sale a 14.837 spettatori se si prende in esame solamente questa prima metà di stagione vissuta in Serie D“, si legge.

Presenze da record per la quarta serie italiana, ma il bilancio va tracciato a cavallo tra la seconda metà della scorsa stagione (vecchio Palermo) e la prima metà della nuova (Ssd Palermo). L’anno era iniziato con i soli 6.674 spettatori di Palermo-Salernitana, per poi raggiungere cifre importanti contro il Brescia (15 febbraio, 22.329 spettatori) e all’ultima giornata contro il Cittadella (11 maggio, 28.351 presenti), ultima partita nella storia dell’U.S. Città di Palermo.

Il club rosanero non chiudeva l’anno con una media così alta dal 2016 (15.570), con l’anno successivo che segnò un drastico crollo di presenze (8.852). Adesso però il “Barbera” risulta essere il diciannovesimo stadio italiano per media spettatori. Nessuno in B e C meglio dei rosa, con addirittura Spal (12.704 spettatori a partita) e Sassuolo (12.573 presenti di media) che hanno fatto registrare numeri più bassi rispetto a quelli del “Barbera“, stadio che si conferma ancora una volta esser da Serie A.