Palermo, adesso serve un rigorista: maledizione dischetto. Ricciardo e Sforzini come Amauri, Miccoli e Corini

“È bastato un girone per eguagliare un record tutt’altro che positivo“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dei numeri dagli undici metri dei rosanero. Nell’ultima gara del 2019 il Palermo ha fallito due tiri dal discetto, uno nel primo tempo con Ricciardo ed uno nel secondo con Sforzini, con a gara col Troina poi terminata col punteggio di 0-0. In totale nella prima metà di campionato di Serie D la formazione di Pergolizzi ha trasformato solamente tre rigori sui sei concessi fin qui dai direttori di gara.

Stesso discorso era avvenuto nelle stagioni 2004/05 e nel 2007/08, ma al termine del campionato: “Stavolta il terzo errore dagli undici metri è arrivato a fine girone d’andata, con un torneo ancora a metà strada. Ricciardo per due volte e Sforzini con un errore che è costato due punti nella sfida col Troina hanno già pareggiato la peggior striscia di sempre per i colori rosanero, che da oltre un decennio non sbagliavano tre rigori in un campionato. Insomma, rigorista cercasi“, si legge.

Nel campionato di Serie A 2007/08 a fallire i penalty furono Amauri, in un Palermo-Lazio terminato 2-2, Miccoli, nel ko interno per 3-2 col Siena, e Amauri, ancora una volta contro la Lazio. Nel campionato 2004/05, fu Corini a sbagliare tre tiri dal dischetto: il primo nella gara conclusa per 0-0 contro la Fiorentina, il secondo nel 3-2 contro il Lecce ed infine l’ultimo nella sconfitta al “Barbera” per 5-1 contro l’Udinese.