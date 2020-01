Palermo, ad Avellino in pullman: Martin a disposizione, Pergolizzi prova il nuovo tridente

“Martin torna a faticare in partitella con i compagni e si candida per ritrovare un posto da titolare nella sfida di sabato contro il San Tommaso“.

Apre così l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” parlando delle condizioni del centrocampista francese del Palermo Malaury Martin. Il regista rosanero, rimasto a riposo nel match contro Marsala, dopo aver saltato l’allenamento mattutino, ieri pomeriggio ha lavorato regolarmente con il gruppo prendendo parte anche alla partitella in famiglia.

Pergolizzi ha mischiato le carte ma la certezza resta quella del modulo: il 4-3-3. Il neo acquisto Roberto Floriano ha giocato in coppia con Ricciardo e Silipo, con quest’ultimo poi sostituito da Lucera. Nell’altra formazione, invece, il tridente era composto da Ficarrotta, Sforzini e Felici, col tecnico rosanero che ha anche provato una sorta di 4-2-3-1, con Ferrante, Lucera e Floriano alle spalle di Ricciardo.

Unico assente Rizzo Pinna a casa delle febbre, lavoro differenziato per Mendola, mentre Santana e Corsino stanno proseguendo i rispettivi programmi di recupero. La formazione di Pergolizzi tornerà oggi ad allenarsi a Boccadifalco, per poi domattina partire in pullman alla volta di Avellino, dove sabato alle 14.30, allo stadio “Modestino De Cicco” di Pratola Serra, sfiderà il San Tommaso.