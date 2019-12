Palermo, abbondanza in difesa per Pergolizzi: rosanero da paradosso al ‘Barbera’. I numeri

“Dall’emergenza all’abbondanza. Almeno in difesa. Domani pomeriggio, contro il Troina, per l’ultima del girone d’andata e del 2019, Pergolizzi avrà l’imbarazzo della scelta per quanto concerne il reparto arretrato“.

Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parlando del prossimo impegno dei rosanero in campionato contro il Troina. Pergolizzi per l’ultima gara del 2019, match che chiuderà il girone d’andata del campionato di Serie D, avrà a disposizione tutto il reparto arretrato. Vaccaro e Lancini, infatti, hanno scontato il turno di squalifica rimediato a seguito della gara interna contro l’Acireale, con Accardi e Peretti che scalpitano per un posto da titolare.

Palermo-Troina, Sforzini brucia le tappe: l’attaccante rosanero torna a disposizione di Pergolizzi. La situazione

Il tecnico del Palermo dovrà quindi operare delle scelte in difesa. Pergolizzi al momento sembra intenzionato a mettere in campo la retroguardia ‘titolare’, con Accardi e Peretti che con tutta probabilità partiranno dalla panchina. Al momento, i favoriti ad una maglia da titolare sono Doda e Vaccaro sulle corsie, con Lancini e Crivello centrali: “Un minimo di dubbio resta e riguarda Accardi, che può essere schierato anche a sinistra, al posto di Vaccaro, ma il palermitano parte in svantaggio per via della carta d’identità. L’ex Altamura è un ‘99 e la sua rinuncia comporterebbe l’utilizzo di un altro under in un altro settore del campo“, si legge.

Palermo, troppi gol incassati al “Barbera”: rosanero meglio in trasferta, un paradosso da sfatare

Difesa che, tra l’altro, ha avuto uno ‘strano‘ rendimento fin qui in campionato. Un solo gol incassato in trasferta e 9 al ‘Barbera‘, per un totale di 10 reti incassate dalla formazione rosanero. In casa solamente in due occasioni il Palermo ha chiuso le gare con la porta imbattuta, nelle restanti gare, invece, le avversarie hanno sempre messo a segno almeno una rete. “E se ad inizio campionato la causa principale era da ricercare nei cali di tensione, successivamente la questione ha assunto una valenza diversa, perché molti dei gol subiti dal Palermo sono arrivati su azioni manovrate, in contropiede e non solo“, conclude il quotidiano.