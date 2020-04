Palermo, abbonamenti: club pronto a rimborsare i tifosi. Sagramola: “Lo prevede il contratto di sottoscrizione”

Pronti i rimborsi.

Il Palermo pensa anche ai suoi tifosi, qualora la decisione delle leghe dovesse essere quella di non far riprendere campionati o di farli ripartire a porte chiuse. A prescindere da quale sarà la decisione finale i supporter rosanero non verranno trascurati in alcun modo: “Nel contratto di sottoscrizione – spiega ai microfoni de Il Giornale di Sicilia l’amministratore delegato del club di viale del Fante, Rinaldo Sagramola – c’è proprio scritto che nel caso in cui non dovessero disputarsi delle partite per cause di forza maggiore, l’abbonato avrà diritto alla restituzione pro quota dell’importo“.

Pergolizzi: “Spero si torni a giocare, i play-off sarebbero ingiusti. Chi mi piacerebbe allenare? Diego Armando Maradona”

La società rosanero rischia quindi di dover fare i conti anche con i mancati introiti che nelle ultime tre gare interne, contro Palmese, Giugliano e Castrovillari, sarebbero corrisposti a circa 70 mia euro a partita, per un totale di 210 mila euro. Intanto, la squadra di Pergolizzi continua a lavorare in attesa di sapere se, e quando, tornerà regolarmente in campo per concludere il campionato di Serie D…

Palermo, società solida e futuro garantito: il club rosanero è un passo avanti. I dettagli sugli stipendi