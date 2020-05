Palermo, a fine mese il “rompete le righe”: i rosanero continuano ad allenarsi al “Barbera”

“Con la conclusione della stagione ormai alle porte, si avvicina anche il momento della partenza per buona parte della rosa del Palermo“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando delle futuro dei calciatori rosanero rimasti in città in attesa di conoscere le sorti del campionato di Serie D. In settimana arriverà la decisione ufficiale da parte di Figc e Lega che sarà quella di sospendere definitivamente il campionato, con la conseguenza che la società rosanero darà il via libera ai propri tesserati.

I giocatori, intanto, continuano a lavorare, sempre in maniera individuale allo stadio “Renzo Barbera” e sarà cosi per almeno altri dieci giorni circa: “Anche nel caso in cui venerdì dovesse arrivare la certezza della promozione in C, il «rompete le righe» non arriverà prima degli ultimi giorni di maggio. Chi vorrà, dunque, potrà continuare ad allenarsi individualmente“, conclude il quotidiano.