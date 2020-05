Palermo, a breve un incontro con Pergolizzi: obiettivi, programmi e progetti. I rosanero si preparano alla Serie C

“Il Palermo resta in attesa. Ma con fiducia. Del resto per avere l’ufficialità della promozione in serie C potrebbe passare ancora un mese“.

Apre così l’edizione odierna de La Repubblica parlando dell’attuale situazione in casa rosanero. Il club di viale del Fante attende l’ufficialità del ritorno tra i professionisti ma occorrerà aspettare ancora qualche settimane. La promozione della formazione allenata da Pergolizzi (lo sarà ancora?) non sembra essere in dubbio, visto che ha ‘concluso‘ il campionato al primo posto del girone I di Serie D.

Oggi il consiglio della Lega Nazionale Dilettanti deciderà i criteri per stabilire promozioni, eventuali posizioni nelle graduatorie dei ripescaggi e retrocessioni, ma per i rosanero i programmi continuano ad andare avanti velocemente: “Nei prossimi giorni è previsto un incontro fra l’amministratore delegato del club Rinaldo Sagramola, il direttore sportivo Renzo Castagnini e l’allenatore Rosario Pergolizzi per fare il punto della situazione“.

Un incontro per capire se il rapporto può proseguire, per scambiarsi idee, progetti e programmi. Nonostante ciò, però, continuano a circolare con grande insistenza i nomi dei suoi possibili sostituti: Roberto Boscaglia, Gianluca Grassadonia e Giovanni Tedesco. Tra i temi discussi con Pergolizzi non ci sarà certamente quello legato al calciomercato, del quale si occuperanno Sagramola e Castagnini. L’ossatura della squada è ben delineata in quasi tutti i reparti, escluso l’attacco…