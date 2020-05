Palermo, 29 maggio data storica: le tre tappe fondamentali della storia del club rosanero

“Una data fondamentale per il vecchio Palermo, che potrebbe diventare anche il crocevia per il nuovo. Il 29 maggio è stato, nella precedente gestione rosanero, un giorno di ricorrenze storiche. Giorno di festa, ma anche di amarezze“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dei ricordi rosanero legati alla data del 29 maggio. Ua ricorrenza certamente indimenticabile per tutti i tifosi del Palermo, metà tra gioia e delusione. Una giornata che ha segnato tre tappe nella storia dell’U.S. Città di Palermo, società fallita la scorsa estate dopo la mancata iscrizione nel campionato di Serie B.

La gioia più grande è stata sicuramente quella della promozione in Serie A dopo 31 anni di assenza, nel 2004, quando la squadra di Guidolin dominò il campionato e giunse all’aritmetico salto nella massima serie il 29 maggio grazie alla vittoria interna, in un “Barbera” completamente esaurito, superando per 3-1 la Triestina con la doppietta di Luca Toni e la rete di Emanuele Filippini.

Il 29 maggio (2011) è anche la data della storica finale di Coppa Italia dell’Olimpico contro l’Inter. Una partita che dentro il cuore dei tifosi rappresa un bellissimo ricordo, con Roma tinta di rosanero, ma anche una grandissima delusione dovuta alla sconfitta rimediata dalla squadra di Delio Rossi per 3-1 contro i nerazzurri: doppietta di Eto’o, rete di Munoz a due minuti dalla fine e tris di Milito per la formazione allora guidata dal brasiliano Leonardo.

L’ultima tappa è proprio quella dello scorso anno, quando il 29 maggio arrivò la sentenza che decreto per il Palermo di Arkus Network un -20 in classifica è multa da mezzo milione di euro. Una condanna che spianò la strada al fallimento del club: “Il calcio a Palermo è ripartito dalla Serie D con Mirri e Di Piazza, ma anche per loro il 29 maggio può diventare una data importante. Sempre che riescano ad appianare le loro divergenze“, conclude il quotidiano.