Palermo: 25 cyclette a casa dei calciatori rosanero per intensificare gli allenamenti

Il Palermo consegna 25 cyclette per intensificare gli allenamenti degli atleti.

È l’iniziativa della Società, che già dall’inizio della quarantena si sta assicurando che ogni giocatore, anche stando a casa, abbia a disposizione tutti gli strumenti, i programmi e i supporti possibili per mantenere la condizione atletica. Ora anche per la fase aerobica, grazie alle cyclette di ultima generazione messe a disposizione dalle Palestre Body Studio.

Le parole del preparatore atletico rosanero, Marco Petrucci, rilasciate al sito ufficiale del club.

“Avere delle cyclette a casa per i nostri atleti è molto importante soprattutto per chi non ha un piccolo giardino o uno spazio ampio per muoversi. Da adesso avremo la possibilità di introdurre nel piano atletico un nuovo lavoro di resistenza per aumentare il dispendio energetico e migliorare l’efficienza dell’apparato cardiovascolare. Cercheremo di dosare i carichi degli allenamenti di resistenza e alternarli con gli allenamenti di forza che già i ragazzi stanno svolgendo dall’inizio di questa quarantena. Con le cyclette alterneremo fasi intense di pedalate e fasi di recupero in completo per alzare il più possibile i battiti cardiaci e raggiungere un migliore adattamento di resistenza”.

Lo ha comunicato il sito ufficiale rosanero.