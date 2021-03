Paganese, Di Napoli: “Il Palermo non ci è stato superiore. Se io fossi il loro allenatore, non sarei contento”

Il Palermo ritrova il successo superando 1-0 in trasferta la Paganese.

È bastato un gol di Roberto Floriano nel corso del secondo tempo per consegnare il successo agli uomini di mister Giacomo Filippi. I rosanero hanno quindi riscattato la pesante sconfitta rimediata nell’ultima uscita casalinga quando la squadra guidata dal capitano Mario Alberto Santana, ha subito il poker da parte della Juve Stabia. Al termine del match di questa sera al “Marcello Torre” di Pagani, il tecnico della squadra azzurrostellata, Raffaele Di Napoli, ha analizzato la sconfitta interna contro la compagine rosanero. Di seguito le dichiarazioni del tecnico della Paganese, dopo lo 0-1 interno.

“Mi dispiace per la prestazione, a fine partita ho fatto i complimenti ai miei, se io avessi vinto la partita come l’ha vinta il Palermo non sarei stato contento. Il calcio insegna che contano i tre punti, loro li hanno fatti, bravi a loro. A noi resta la prestazione. Mi dispiace per i ragazzi, sono mortificato per i ragazzi perché stanno facendo dei grossi sforzi a livello tecnico solo che non riusciamo a produrre in gol le azioni che abbiamo costruito. Non meritavano questa sconfitta i ragazzi . Capisco che dal di fuori si possano vedere certe cose e si possano dare maggiori garanzie, ma tanti giocatori sono stati aggregati all’ultimo istante come Diop e Mendicino. E’ capitato nell’unica azione di contropiede dei rosanero, proprio Onescu che era stato ammonito e non poteva intervenire, a volte il calcio è strano… Io penso che gli arbitri non sbagliano mai, ma qualche volta… non fanno cose eque, ecco. Ecco che Onesco non ha potuto fare fallo per bloccare l’azione del gol. Penso che fino a qualche settimana fa la Paganese era una squadra a cui i club davano 4-5 gol, oggi chi affronta la Paganese, ci studia. Oggi abbiamo fatto la partita e secondo me il Palermo non ci è stato superiore, poi se dobbiamo prenderci in giro… Noi paghiamo situazioni diverse, mi dispiace solo che i risultati non arrivino. Sono contento della squadra che ho. Ma il lavoro che stanno facendo i ragazzi è un lavoro di grande applicazione e determinazione, dobbiamo essere più incisivi, serve una vittoria. Sono dispiaciuto per i ragazzi, la società e i tifosi che ci seguono. Abbiamo creato 4-5 palle gol, se riuscissimo a far gol tutte le volte, per quelle situazioni che creiamo, non staremmo lottando per non retrocedere. Da quando sono qui abbiamo sempre fatto un percorso di crescita, anche oggi un buon primo tempo in cui abbiamo raccolto poco, nel secondo tempo dove magari trovi la squadra avversaria, oggi il Palermo, che non ha mai tirato in porta, noi non siamo una squadra di grande qualità, ma che se lavora tutti in 11 al 150 % tutti e 90 minuti, possiamo dare fastidio a qualunque squadra, in più mettici l’aspetto mentale, della classifica, di una salvezza da raggiungere. Ai ragazzi a fine partita ho detto, se io fossi l’allenatore della squadra avversaria, non sarei contento. Sono contento della prestazione e mi dispiace dei punti che non siamo riusciti ad ottenere“.