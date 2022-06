Padova-Palermo, Ds Renate: “Rosa favoriti, il ritorno in casa può fare la differenza”

Le parole di Antonio Obbedio, direttore sportivo del Renate intervenuto rispetto alla finale playoff che vedrà affrontarsi Padova e Palermo per l'approdo di una delle due in Serie B

Parola ad Antonio Obbedio. Il direttore sportivo del Renate è intervenuto a pochi giorni dall'andata della finale playoff che coinvolgerà Padova e Palermo per la conquista dell'ultimo posto in Serie B. Un doppio confronto che la formazione di Silvio Baldini vivrà giocando la sfida di ritorno in casa, con un 'Renzo Barbera' che sarà ancora il dodicesimo uomo in campo utile a spingere i rosa verso l'obiettivo. Ne è convinto anche Obbedio, che ai microfoni di TuttoC ha dato il suo personale pronostico sulla finale, dando per favorito il Palermo proprio per via della seconda gara in casa. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Se devo sbilanciarmi do un leggero vantaggio al Palermo perché giocare il ritorno alla Favorita può fare la differenza!".