Padova-Avellino, Braglia: “Partita difficile. Adesso pensiamo ad una cosa”

Le parole di Piero Braglia a margine del pari maturato allo Stadio "Euganeo" di Padova

E' terminato uno ad uno il match all’Euganeo andato in scena questa sera e valido per la semifinale di andata dei playoff di Serie C. A sbloccare la gara al 37’ del primo tempo è stato Krešic, che su corner di Ronaldo ha colpito di testa all’angolino. Non è tardata ad arrivare la riposta degli irpini, che nella ripresa hanno trovato la rete dell'1-1 con Maniero.