Padalino: “Avellino? Piazza che vive di calcio, mi stimola. Se chiamano sono pronto”

L'ex allenatore della Juve Stabia si sofferma sulle voci che lo vorrebbero come possibile sostituto di Braglia sulla panchina dell'Avellino

Ore calde in casa Avellino con il patron Angelo Antonio D’Agostino che starebbe riflettendo, insieme ai vertici societari, sulla possibilità di esonerare il tecnico Braglia. A fare scattare l'allarme in casa biancoverde, il ko rimediato dai lupi sul campo del Monterosi. Dopo essere stato accostato alla panchina dell'Avellino il tecnico ex Juve Stabia, Pasquale Padalino, si è espresso sull'argomento ai microfoni di "TuttoC".