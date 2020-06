Orlando: “Palermo, tifoseria da Serie A. Grazie a Mirri, ha ridato entusiasmo alla città”

Una pace fondamentale per il bene del Palermo.

Nella giornata di ieri si è tenuta l’Assemblea di tutti i soci del club rosanero, fondamentale per discutere la delicata questione legata alle dimissioni (e le conseguenti polemiche) del vicepresidente Tony Di Piazza. Al termine di tale summit, è stata decisa una tregua momentanea per il bene della società, in un periodo molto importante per costruire una squadra adeguata a raggiungere in breve tempo la promozione dalla Serie C alla Serie B.

Durante la conferenza odierna tenuta dal presidente Dario Mirri, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, elogiando il lavoro svolto durante questa stagione dalla società rosanero e ringraziando il numero uno del club per essere riuscito a riportare tanto entusiasmo in città e aver rigenerato, nel cuore dei tifosi, l’amore per il Palermo dopo il periodo buio che era terminato con la tragica retrocessione in Serie D. Queste le sue dichiarazioni:

“Siamo una città che con orgoglio può dire di avere una tifoseria da Serie A, il ministro dell’Interno ha espresso la civiltà dei nostri supporter che hanno dato priorità alla salute senza organizzare alcuna festa. Questo era l’obiettivo e per questo ringrazio la società che si è fatta carico di ridare entusiasmo a questa città, questa esperienza del virus ci ha fatto diventare tutto start-up quindi significa che il glorioso Palermo è start-up di squadra. Sono qui solo per ringraziare la società per quello che ha fatto e che farà, grande apprezzamento per il presidente Mirri che ha svolto il ruolo del presidente rispettando il lavoro di tutti. Non l’ho mai sentito parlare di un calciatore, speriamo che questo clima caratterizzi il Palermo nelle serie superiori“.

