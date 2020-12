Omicidio Raciti: Speziale fuori dal carcere dopo otto anni di detenzione

Antonino Speziale torna in libertà dopo 8 anni di detenzione.

L’ultrà del Catania era stato condannato per l’omicidio preterintenzionale dell’ispettore capo della polizia Filippo Raciti, morto il 2 febbraio 2007 durante gli scontri fra tifosi in occasione del derby contro il Palermo. Negli ultimi mesi, aveva sperato di poter lasciare prima il carcere: il legale Lipera, infatti, aveva chiesto al magistrato di considerare la buona condotta dell’uomo, che a suo dire non è un soggetto socialmente pericoloso e pronto per un concreto percorso di reinserimento sociale, e di tenere a mente anche e soprattutto le condizioni di salute dello stesso, notevolemente peggiorate negli ultimi anni.

Omicidio Raciti, avvocato Speziale: “Le Iene su strada giusta, toccato nervo scoperto. Lui è innocente”

Tuttavia, le udienze per la discussione dell’eventuale concessione del procedimento sono slittate a pochi giorni prima della sua scarcerazione, in programma nella giornata di domani. A riaccendere il caso, in queste ultime settimane, i servizi del noto giornalista palermitano, Ismaele La Vardera, che nel corso di una inchiesta giornalistica a ‘Le Iene Show’, ha portato in luce nuove testimonianze shock e intercettazioni telefoniche secondo cui Raciti non sarebbe morto perché colpito dall’accusato, ma perché investito da un Discovery della polizia mentre faceva retromarcia. In attesa di capire quale sia la verità Antonino Speziale ritornerà ad essere un uomo libero.