Olanda, van Gaal: “Prossime partite cruciali per la qualificazione ai Mondiali”

Le prime parole di Louis van Gaal dopo il ritorno sulla panchina della nazionale olandese

Louis van Gaal è approdato per la terza volta sulla panchina della nazionale olandese. Esonerato Frank de Boer dopo la deludente spedizione di Euro 2020. Queste le prime parole del nuovo CT in previsione dei prossimi Mondiali che verranno disputati in Qatar.