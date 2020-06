Novellino: “Vedrei bene Caserta sulla panchina del Palermo. Boscaglia e Italiano? Tecnici qualificati”

Inizia così la lunga intervista rilasciata da Walter Novellino , ex tecnico del Palermo , ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. L’esperto allenatore classe 1953 ha parlato della possibilità che Caserta si sieda sulla panchina rosanero: “ Non l’ho mai allenato, ma lo conosco bene. È un ragazzo intelligente, umile e preparato. Anche quest’anno in B, la sua Juve Stabia esprime un bel calcio . La sua carriera d’allenatore è iniziata in modo promettente. Sta facendo davvero molto bene. È giovane e motivato, ha carattere, conosce la categoria, pratica un 4-3-3 giudizioso e molto piacevole, un calcio bello anche a vedersi“.

Il nome di Caserta recentemente è stato accostato al Palermo, col l’attuale allenatore della Juve Stabia che piace molto ai vertici rosanero: “A Palermo è iniziata una nuova era, c’è entusiasmo e fiducia. Se i rosanero si affideranno a lui, credo che avranno fatto un’ottima scelta. Palermo è una piazza importante, che deve cercare di tornare al più presto nel calcio che conta, ma per un tecnico giovane e che ha già vinto la Serie C come Caserta, credo che lavorare in una città appassionata come Palermo possa rappresentare solo un grande vantaggio“.

Per Novellino tutti i nomi circolati negli ultimi giorni per la panchina rosanero sono di livello: “Boscaglia è un amico fraterno, tra i più preparati. Anche Italiano si sta rivelando molto bravo, è giovane ma si sta mettendo in evidenza in maniera prepotente. Lasciare la B per il Palermo in C? Beh, non può essere un problema: Palermo è Palermo e non credo di esagerare dicendo che in Serie C vale più di qualsiasi altra piazza di B“.