Novellino: “Serie C campionato tosto, anche il Palermo avrà difficoltà. Sagramola e Castagnini? Sono certo di una cosa”

Torneo complicato.

Il Palermo, superato il primo ostacolo della Serie D, ha l’ambizione di tornare immediatamente nel calcio che conta, facendo un campionato di Serie C di vertice. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico rosanero, Walter Novellino ha parlato delle insidie che nasconde la terza serie: “La categoria è cambiata molto, direi totalmente. Vincere non è mai facile, il campionato è tosto. Anche il Palermo troverà tante difficoltà perché ci sono società organizzate, ambienti caldi e tanti giocatori bravi. E poi sarà la squadra da battere. Servirà la mentalità giusta per fare centro al primo colpo“.

Tra i fattori che possono fare la differenza, per Novellino, c’è quello del pubblico e del nuovo allenatore: “La tifoseria del Palermo è splendida, sono sicuro che anche in trasferta i rosanero avranno sempre un seguito importante. E poi il cuore: prendiamo il Napoli che ha vinto la Coppa Italia contro la Juventus. Gattuso ha saputo dare un cuore alla propria squadra. Ed è quello che deve riuscire a fare il nuovo allenatore. Per il resto, a Palermo non manca nulla: lo stadio è splendido, la gente vive il calcio con grande passione, la città è magnifica, la società ben strutturata e punta a vincere subito. Non manca davvero nulla per sognare un’altra stagione vincente“.