Nola, maglia celebrativa per la sfida contro il Palermo: la foto…

Il Nola scalda i motori.

Prosegue la marcia di avvicinamento a Palermo-Nola, gara valevole per la ventiseiesima giornata del girone I della serie D, in programma domenica prossima allo stadio “Renzo Barbera”. Archiviato il deludente – ma indolore – ko maturato contro il Licata, i rosanero, sono pronti a tornare in campo per rialzare la testa e continuare ad inseguire l’obiettivo promozione. Un appuntamento importante non solo per la compagine di Rosario Pergolizzi, decisa a ritrovare la vittoria dopo lo stop contro i gialloblù, ma anche per il Nola di Gianluca Esposito. In vista della storica trasferta di domenica, infatti, la società campana ha deciso di celebrare l’evento con una maglia particolare.

Si tratta di una casacca che fonde i colori delle due squadre, con il bianco e nero predominate e una striscia verticale rosanero posta proprio al centro della maglia. Una vera e propria chicca, pensata e prodotta da “RiseAgain2”, che i tifosi di entrambe le squadre avranno la possibilità di vincere attraverso un contest organizzato proprio dall’azienda campana specializzata nella produzione di abbigliamento tecnico per lo sport. A comunicarlo è lo stesso Nola, attraverso un post pubblicato tramite la propria pagina Facebook.