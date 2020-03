Nola, Esposito: “Il Palermo fa un campionato a parte, è stata un’occasione per crescere”

Il Nola ha ceduto al Palermo dopo una serie di risultati positivi.

La compagine campana ha subito un 4-0 al “Barbera” seguita da una prestazione non troppo esaltante, dettata anche dalla superiorità territoriale mostrata dai rosanero. Il tecnico dei bianconeri, Gianluca Esposito, ha analizzato così la sfida del pomeriggio che ha visto i suoi arrendersi alla supremazia dei padroni di casa.

“Una sconfitta che si digerisce tranquillamente, per quello che è il nostro percorso e per le nostre forze. Noi e il Palermo facciamo due campionati diversi. I rosanero sono obbligati a vincere e sono meritatamente primi in classifica. Noi, invece, dobbiamo ottenere la salvezza e fare un percorso di crescita, che prevede anche battute d’arresto pesanti come quella di oggi. L’atteggiamento deve essere sempre il solito, dobbiamo essere propositivi e giocarcela sempre. Non abbiamo speculato sul risultato, perché la classifica ci permetteva questo. Il risultato finale è semplicemente frutto di forze in campo diverse. Cambi? Avrei voluto averne nove, non perché qualcuno stava demeritando ma piuttosto per dare a tutti i miei giocatori di vivere questa bellissima esperienza al “Barbera”. Siamo una squadra giovane, quando sono usciti i calendari non vedevamo l’ora di scoprire quando avremmo affrontato il Palermo. Al di là del risultato questa gara sarà per ognuno di noi un bellissimo ricordo. Adesso ripartiamo tranquillamente. La sconfitta ci sta, anche se può avvenire in tanti modi diversi. Un pareggio non avrebbe cambiato la nostra classifica. Oggi era un’occasione per crescere. Avrei voluto qualcosa in più dai miei nell’atteggiamento e nella personalità, ma hanno tante attenuanti. Palermo-Savoia? 7 punti non sono tantissimi, ma sono un buon margine di vantaggio per i rosanero. I continui attacchi tra le due squadre hanno stancato tutti. Le due squadre hanno dato vita ad un campionato bello e vincente e si dovrebbe parlare soltanto dei risultati sul campo e dei singoli giocatori, lasciando perdere le polemiche sterili e stucchevoli”.