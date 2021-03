Nazionale, il CT Mancini a 360°: “Europeo? Abbiamo un obiettivo. Messi o Ronaldo? Ecco chi preferisco”

Parola a Roberto Mancini.

VIDEO Germania, Löw lascia la nazionale tedesca: dopo gli Europei arriverà l’addio

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, ospite di di “90° Minuto” su Rai Due, ha affrontato diverse tematiche soffermandosi in particolare sul giovane trascinatore in forza alla Juventus, Federico Chiesa, e sul duello storico tra i due extraterrestri Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Le qualificazioni ad un Mondiale vanno prese sempre molto seriamente, giocando al massimo ogni partita. Sarà importante iniziare bene. Avremo tre gare in dieci giorni e dovremo farci trovare preparati. I ragazzi stanno bene, anche se nell’ultimo periodo stanno giocando tantissimo. Non possiamo sbagliare, ho bisogno di tutti quanti al massimo: da quelli che giocano all’estero, come al Chelsea o al PSG, a quelli che giocano in Italia. Penso che ci saranno delle nazioni in cui potremo andare con meno problemi rispetto ad altre. Spero ovviamente che tutti i Paesi possano riaccogliere tifosi e ospitare le partite del prossimo Europeo come da programma, compresa la nostra Italia“.

E sul suo futuro: “Nel calcio tutto può accadere, non mi stupirei se tornassi ad allenare un club. Pensiamo però all’anno fondamentale che ci aspetta. Speriamo di poter far bene in tutte le competizioni in cui saremo impegnati come Nazionale, con l’obiettivo come sempre di vincere tutto“.

Sensi e Chiesa: “Non sono stato deluso da nessuno, anche se magari c’è qualcuno che si è fermato per problemi fisici. Penso a Sensi dell’Inter, un giocatore sul quale noi puntiamo comunque molto perché ha grandi qualità. Chi è migliorato tantissimo è invece Chiesa, che negli ultimi due-tre mesi è cresciuto veramente. Si vedeva già che era un giocatore destinato a crescere ancora. Andando a giocare a certi livelli, poi è chiaro che migliori“.

Cagliari-Juventus, Paratici: “Il risultato dell’Inter non ci condiziona. Kulusevski? E’ in evoluzione”. E sul futuro di CR7..

Chiosa finale di Roberto Mancini sul calciatore che, a parer del CT della Nazionale italiana, continua ad essere il più forte: “Per me il migliore in assoluto è sempre Messi, poi c’è Cristiano Ronaldo che è sicuramente un grande calciatore. Sta venendo fuori Mbappé, che è già fortissimo e lo sarà ancora di più. Senza dimenticare Neymar, che potrà migliorare ancora“.