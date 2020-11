Nations League: straripante Spagna, tracollo Germania. Ok Portogallo. I risultati

Termina la Nations League, con il programma della sesta e ultima giornata andata in scena questa sera.

Spettacolo ed emozioni nell’ultimo turno di Nations League, dove non sono mancati gol e incredibili colpi di scena. Questa sera infatti, si sono decise le sorti dei Gruppi 3 e 4. Pioggia di reti nell’appassionante sfida tra Spagna e Germania, terminata con il risultato di 6-0 in favore degli iberici. Vittoria in rimonta anche della Francia, già qualificata alle Final Four del prossimo ottobre, sulla Svezia. Il Portogallo vince 3-2 in Croazia, ma CR7 resta a secco. Il Montenegro vince il gruppo 1 di Lega C battendo 4-0 Cipro, in gol anche l’ex Fiorentina Jovetic. Solo un pareggio, invece, per il Malta contro le Isole Faroe. Non vanno oltre lo 0-0 neanche l’Azerbaijan contro il Lussemburgo.