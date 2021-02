Napoli, un nuovo inizio per Gattuso: dal successo con la Juventus alla pace con De Laurentis. La situazione

Il successo del Napoli sulla Juventus dà adito a nuovi scenari in casa partenopea.

Un tecnico sul piede di guerra, un po’ con tutto l’ambiente a tinte azzurre. Tifoseria, presidente e addetti ai lavori invocavano a gran voce un cambio di marcia che potesse svoltare in maniera decisiva una stagione, fino a questo momento, segnata dalla discontinuità e da alcuni risultati pochi convincenti. Una situazione nelle sue sfaccettature più opinabili e complesse comunque estremamente delicata, con la squadra che, tuttavia, ha remato sempre in favore del suo guida tecnica. Uomo del sud, Rino Gattuso, ma che dir si voglia anche del nord, visti i suoi gloriosi trascorsi con la maglia del Milan. Una personalità abituata alle pressioni della grande piazza e di chi, come il Napoli, si trova a lottare per le posizioni di vertice della Serie A.

Tra mille difficoltà, alcune sconfitte e diverse polemiche interne e non, la franchigia partenopea sembra aver finalmente trovato la luce in fondo al tunnel, con una di quelle vittorie che può svoltare una stagione. Grazie ai tre punti ottenuti nel match del Diego Armando Maradona contro la Juventus, la formazione azzurra è riuscita, non solo a superare momentaneamente la Roma e accorciare sulle prime posizioni, ma anche e soprattutto a ritrovare una serenità di spogliatoio strettamente necessaria visto il complesso momento. Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate dall’edizione odierna del Corriere della Sera, il successo dei partenopei sui bianconeri si sarebbe dimostrato un jolly cruciale per sancire una pace tra il tecnico calabrese e Aurelio De Laurentis. Quest’ultimo, infatti, sarebbe rimasto molto soddisfatto della prestazione messa in campo dalla sua squadra, complimentandosi con questa all’interno dello spogliatoio al termine del match. Una tregua, sembrerebbe definitiva, che sarebbe di buon auspicio per la seconda parte dell’annata partenopea, ma soprattutto per il futuro di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli.