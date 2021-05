Napoli-Udinese, Gotti: “La mia sulla differenza tra il team di Gattuso e la Juventus”

Parola a Luca Gotti.

Serie A, Napoli-Udinese 5-1: Gattuso ipoteca la Champions League. La classifica aggiornata

Il tecnico dell’Udinese è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della sconfitta contro il Napoli di Rino Gattuso. “Questa sera hanno fatto la differenza le motivazioni. Abbiamo trovato un ottimo Napoli in un momento nostro di emergenza fisica causa diversi infortuni. Sono scesi in campo ragazzi che ringrazio perché si sono messi a disposizione nonostante in situazioni normali non avrebbero mai giocato una partita di Serie A“.

“Differenza Napoli-Juventus? Mentalmente i partenopei più pronti e fisicamente freschi. La crescita di alcuni nostri calciatori che abbiamo visto migliorare nel corso del tempo sono la cosa più importante della stagione. Questo è uno degli obiettivi della nostra società. Il fatto di aver superato diversi momenti di tempesta con unità d’intenti ed abnegazione è degno di nota. Dispiace per la sconfitta pesante perché dal punto di vista dell’atteggiamento questa squadra ha sempre risposto presente. Sono dispiaciuto perché abbiamo commesso troppi errori”.

