Napoli-Torino, Gattuso: “Teniamoci stretto il pareggio, indeboliti da assenze importanti. Calo fisico? Rispondo così”

Dopo tantissime partite in sequenza un calo mentale e fisico ci può stare, siamo stati con la testa sul campo fino alla fine.

Così Rino Gattuso, intervenuto al termine della sfida di Serie A tra il suo Napoli e il Torino. Il tecnico della compagine partenopea ha analizzato la prestazione e il risultato ottenuto questa sera allo stadio ‘Diego Armando Maradona’, con un pareggio per 1-1 che – a detta di Gattuso – sta comunque bene ad un Napoli non esattamente in salute. Ecco le parole dell’allenatore calabrese: “Il punto ce lo teniamo stretto. Potevamo fare qualcosa in più ma bisogna anche capire come siamo arrivati: mancano giocatori importanti e c’è sempre da inventarsi qualcosa”.

Gattuso ha poi proseguito parlando della sentenza riguardante la sfida tra Juventus e Napoli, sottolineando anche gli obiettivi della squadra campana: “Mi sono già espresso. Ripeto, eravamo pronti a partire per giocare. Non potevamo far deferire i nostri dottori, abbiamo fatto quello che andava fatto. Ora vedremo quando si giocherà questa sfida con la Juve. Obiettivi? È un campionato strano, non c’è nulla di facile. Il nostro obiettivo è di ritornare in Champions League, ne avete parlato voi di scudetto. Il nostro obiettivo è arrivare nelle prime quattro”.



Chiosa finale poi sui cambi effettuati a gara in corso e su qualche possibile rinforzo dal calciomercato:"Vediamo, il calcio attraversa un momento di crisi. Ci sono calciatori bravi che abbiamo che altri vogliono, ma girano pochi soldi. Vediamo cosa accadrà, se restiamo così comunque non sono dispiaciuto".