Napoli-Torino, Di Lorenzo: “Contro la Lazio sbagliato quasi tutto. Ritiro utile, ora vogliamo la vittoria”

Vincere per rialzare la testa.

E’ questo l’obiettivo del Napoli di Rino Gattuso, reduce da due brutti ko rimediati rispettivamente contro Inter e Lazio che hanno spinto la dirigenza a optare per un breve ritiro per la squadra in vista dell’impegno di questa sera contro il Torino. Una decisione analizzata al triplice fischio dal terzino azzurro, Giovanni Di Lorenzo, ai microfoni di Sky Sport.

“Sappiamo che contro la Lazio abbiamo sbagliato quasi tutto, ci serviva stare insieme e analizzare la partita insieme al mister e allo staff. E’ servito. Ora dobbiamo portare in campo quanto detto dal mister e portare a casa la vittoria”.